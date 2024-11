Caroline Delley : « J’ai eu des étoiles dans les yeux toute l’année dernière, mais j’ai pu redescendre »

Caroline Delley vit la saison d’après. Propulsée en urgence au poste de libéro titulaire à cause de la blessure de Fabiana Mottis l’année passée, la Neuchâteloise a fait étalage de tout son talent. Pour sa première dans l’élite, elle a activement contribué au triplé du NUC (Supercoupe, Coupe de Suisse et championnat) ainsi qu’à la fantastique médaille d’argent décrochée en CEV Cup à Turin. À l’aube du match contre Aesch-Pfeffingen, Caroline Delley a accepté de nous parler de sa deuxième saison dans l’élite et des changements qui vont avec.







Après les étoiles, retour au travail

Durant le précédent exercice, la Neuchâteloise est montée en puissance au fur et à mesure des matches. Elle s’est démarquée par sa solidité aux réceptions et par une hargne bien trempée qui lui ont permis de se faire durablement une place dans le six de base de Lauren Bertolacci. Le retour au jeu cet été de Fabiana Mottis a toutefois rebattu les cartes. La Tessinoise est la libéro titulaire aux yeux de la coach australienne du NUC et Caroline Delley doit alors prendre place sur le banc. « La saison passée c’était très spécial. J’ai eu des étoiles dans les yeux toute l’année dernière, mais j’ai pu redescendre. Je savais que Fabiana allait revenir et que j’allais moins jouer. Ce n’est vraiment pas une mauvaise chose », analyse avec beaucoup de lucidité l’internationale suisse.