Le NUC poursuit son écrasante domination

Et de quatre pour le NUC ! Les joueuses de la Riveraine se déplaçaient à Zurich samedi en Ligue Nationale A de volleyball. Lauren Bertolacci a vu son équipe dominer cette rencontre de la tête et des épaules et s'imposer pour la quatrième fois la saison en autant de rencontres. Le score final de 3-0 (25-11, 25-19, 25-16) témoigne de la facilité avec laquelle les Neuchâteloises ont remporté ce match.

Dès le premier set, les Zurichoises ont compris que la tâche serait compliquée : avant d'inscrire leur deuxième point de la rencontre, elles étaient menées 13-1. Le second set a été à peine plus disputé, 25-19, mais les joueuses de Volleyball Academy n'ont jamais vraiment pu espérer un retournement de situation. Le NUC a ensuite terminé le travail dans le troisième set, en s'imposant 25-16.

Prochain match pour la formation de Lauren Bertolacci, mercredi à la Riveraine contre les Jurassiennes de Franches-Montagnes. /yca





Le télégramme du match

Le classement