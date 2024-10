La dernière danse neuchâteloise de Gloria Mutiri

Gloria Mutiri et le NUC, c’est bientôt fini. L’attaquante américaine et l’équipe neuchâteloise vont disputer samedi la Supercoupe de volleyball contre Guin à Gümgligen. Touchée à l’épaule, Gloria Mutiri jouera donc son dernier match avec le maillot orange et noir avant de se faire opérer mardi. Avant de penser à la suite de sa rééducation, c’est la première fois qu’elle vit cette situation, la joueuse de 24 ans veut terminer en beauté sa courte aventure neuchâteloise. « Je suis très triste de ne pas pouvoir disputer toute la saison avec l’équipe […], mais mon épaule ne va pas tenir toute la saison. Maintenant je veux penser à samedi et j’espère vraiment pouvoir remporter ce trophée », explique Gloria Mutiri.