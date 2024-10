Le NUC continue à Guin

Le NUC sait montrer du caractère. Les volleyeuses de la Riveraine se sont imposées 3-2 en Ligue nationale A de Volleyball, samedi, face à Guin. En territoire hostile, Lauren Bertolacci et sa troupe ne se sont pas laissé surprendre pour remporter un deuxième succès en autant de rencontres. Le week-end dernier, le NUC avait « lâché » un set contre les Tessinoises de Lugano, ce samedi aussi. Mais fortes de caractère, à l’image de la top-scorer « orange et noir » et meilleure joueuse du match Tia Scambray, les Neuchâteloises l’ont emporté. La chose ne fut pas facile face aux féroces fribourgeoises. Les joueuses de Guin ont systématiquement recollé au score, tout d'abord à 1-1, puis à 2-2. Dans le set décisif, les joueuses de la Riveraine ont su faire la différence pour faire le break à 12-12 et conclure sur un score de 15-12. /yca