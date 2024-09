Rentrée victorieuse pour le NUC

Trois points pour commencer le championnat de Ligue A de volleyball. Le NUC a réussi sa reprise samedi face à Lugano, en remportant la rencontre 3-1. Dans le détail : 21-25, 25-18, 25-10, 25-22.

Les choses ont mis du temps à se mettre en place pour les quintuples championnes de Suisse. Lors du premier set, les Neuchâteloises ont semblé chercher leurs marques sur le terrain de la Riveraine. Avec l’intégration de trois nouvelles joueuses dans le six de base (Caroline Meuth, Gloria Mutiri et Raeven Chase), il fallait mettre la machine en route. Lors de la deuxième manche, les Neuchâteloises se sont plus facilement trouvées sur le terrain, avant de carrément éteindre les ardeurs de Lugano lors du troisième set. Plus disputée, la quatrième et dernière manche a finalement tourné en faveur des joueuses de Lauren Bertolacci.

Prochaine rencontre pour le NUC : le 5 octobre à Guin. /swe