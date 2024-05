Chiara Petitat a quitté le NUC pour Cheseaux

Le nom de son nouveau club est connu : Plus ancienne joueuse du NUC, Chiara Petitat évoluera avec le VBC Cheseaux, la saison prochaine, toujours en Ligue A féminine de volleyball. Après avoir évolué huit ans avec le club de La Riveraine, Chiara Petitat avait pris la décision de changer d’air au terme de la saison écoulée, en vue de bénéficier de plus de temps de jeu et de responsabilité : « Je suis très heureuse de commencer ce nouveau chapitre et de pouvoir représenter le VBC Cheseaux », a-t-elle indiqué dans le communiqué du club vaudois. A Cheseaux, elle retrouvera Laura Girolami, l’ancienne coach assistante du NUC, qui avait repris en main les destinées de la formation de Derrière-la-Ville au début de la saison 2023-2024. /comm-mne