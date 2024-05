Deux nouvelles joueuses au NUC

Le NUC complète son effectif en vue de la saison prochaine. La Canadienne Raeven Chase, en tant que centrale, et la Suissesse Sindi Mico, en tant qu'ailière, rejoindront la formation neuchâteloise pour la saison 2024-2025.

Raeven Chase est née en 2000 à Toronto et apportera « une stature imposante de 193 cm au Viteos NUC », selon un communiqué du club ce mercredi. Quant à Sindi Mico, née en 2004, à Recanati en Italie, et actuellement à Volkeswil, Zurich, le club affirme qu’elle apportera « une expérience précieuse acquise auprès d'équipes telles que VBC Aadorf, Volero Zürich et Volleyball Academy Zürich ».

Avec l’annonce de ces deux dernières recrues, l’effectif du Viteos NUC est désormais complet pour la saison à venir. /comm-cde