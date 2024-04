« J’espère que c’est mon ultime match à Neuchâtel »

Finir le travail

Après deux succès aisés dans cette série, le NUC a l’occasion, en cas de victoire mercredi, de soulever le trophée de champion de Suisse et de réaliser le triplé (Coupe de Suisse, Supercoupe et championnat) pour la deuxième année consécutive. « On s’est beaucoup préparé pour cet acte III, on a passé les deux dernières semaines à s’entraîner pour ça. On est prête mentalement et physiquement », assène Tessa Grubbs.