Nombreux départs annoncés au NUC

Une grande page se tourne au NUC ! En marge de la finale des play-off de Ligue A qui se déroule en ce moment, le club de volleyball neuchâtelois annonce dimanche les départs de plusieurs joueuses, six au total.





Américaines remerciées

Les trois américaines Tessa Grubbs, Maddie Haynes et Jasmine Gross ne poursuivront pas l’aventure à la Riveraine. Le club annonce également que Chiara Petitat, Tanaïs Camélique, Tabea Dalliard et l’assistant coach Riccardo Lugli partiront à la fin de la saison. Dans un communiqué diffusé dimanche soir, le club « exprime sa gratitude pour la contribution remarquable de chacune des joueuses et du membre du staff partants ».



Des choix « nécessaires »

La coach principale du NUC, Lauren Bertolacci, prend la parole dans le texte diffusé par le club : « Même si cela peut être difficile à comprendre pour les supporters, ce genre de mouvement est normal et nécessaire. Au NUC, nous offrons une plateforme aux joueuses suisses et étrangères talentueuses pour lancer leur carrière et progresser vers des ligues de haut niveau. Nous voulons être cette destination pour assurer que nous puissions toujours obtenir des joueuses de qualité, et ce mouvement est inévitable ».





Enfin, le NUC précise que ces départs ont été anticipés et intégrés dans la planification de l'équipe pour la saison prochaine. /comm-gjo