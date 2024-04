NUC : « Nos semaines sont rythmées par le volley »

Le NUC est plus qu’une machine à gagner. Le club de volleyball neuchâtelois a l’occasion de faire le break en finale des play-off de Ligue A face à Guin vendredi. Après sa victoire initiale à domicile, la troupe de Lauren Bertolacci entend confirmer en terre fribourgeoise pour se rapprocher encore un peu plus d’un cinquième titre national consécutif.





Une réussite qui rassemble

Le premier titre de l’histoire du NUC en Supercoupe en octobre 2018, suivi du triplé avec la Coupe de Suisse et le championnat quelques mois plus tard, a clairement créé une impulsion populaire pour le club neuchâtelois. Et la famille Schorderet le sait peut-être mieux que personne. Jonas Schorderet, assistant coach de l’équipe M17 du NUC, sa compagne Laetitia, responsable administrative d’équipes juniors et des ramasseuses de balle pour la Ligue A, ainsi que leur fille Clarisse, joueuse dans l’équipe M17 du NUC, « vivent » volleyball. Pour les parents valloniers, l’amour pour ce sport a commencé en 1999 déjà. Et ils ont bien perçu l’évolution de l’engouement autour du club neuchâtelois : « il y a eu de plus en plus de professionnalisme au sein du club », souligne Jonas Schorderet. Pour Laetitia, c’est « la popularité et la médiatisation » du volleyball qui ont changé.