L’aventure entre Tia Scambray et le NUC continue

L’une des joueuses phares du NUC prolonge. L’Américaine Tia Scambray portera toujours le maillot neuchâtelois la saison prochaine en Ligue nationale A féminine de volleyball. Le club annonce ce lundi la reconduction de son contrat jusqu’au terme d'exercice 2024-2025. Tout juste sacrée MVP de la Ligue pour la 3e fois, Tia Scambray entamera sa 6e saison avec le NUC. L’Américaine se dit « excitée de continuer avec le Viteos NUC. Je ne peux qu'espérer que l'année prochaine soit aussi incroyable que celle-ci l'a été », déclare Tia Scambray, citée dans le communiqué.

La coach de l’équipe Lauren Bertolacci a également partagé son enthousiasme quant à la reconduction du contrat de l’Américaine. « Nous sommes extrêmement chanceux de garder une joueuse de la trempe de Tia. […] Elle est une excellente joueuse, coéquipière, leader et personne. Je crois qu'elle est sortie de sa retraite et a travaillé dur pour atteindre un niveau encore plus élevé qu'auparavant », peut-on lire dans la communication du club. /lgn