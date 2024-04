Le NUC convoite un trophée supplémentaire

Inscrire un cinquième titre national consécutif à leur palmarès : c’est l’objectif des volleyeuses du NUC. Sacré champion de Suisse pour la première fois au terme de l’exercice 2018 – 2019, le club neuchâtelois a inscrit quatre fois de suite son nom au palmarès, tout en sachant qu’aucun titre n’avait été décerné en 2020, en raison du Covid.

Les Neuchâteloises entament ce dimanche à La Riveraine la finale des play-off. Tout comme la saison dernière, elles en découdront avec Guin dans une série au meilleur des cinq.

L’an dernier, en finale, les joueuses de Lauren Bertolacci n’avaient fait qu’une bouchée des Fribourgeoises. Elles avaient enlevé leur série 3-0. Les Neuchâteloises partent à nouveau largement favorites. Mais les Singinoises ont aussi des arguments à faire valoir : « Elles sont vraiment fortes en réception et en défense. On doit savoir se montrer patientes », analyse la libéro Fabiana Mottis. Si la patience constitue une clé du succès, les Fribourgeoises sont très redoutables à domicile : « Leur salle est petite et le public est très proche. Ce n’est jamais facile ».