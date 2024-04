Alix de Micheli et Fabiana Branca fidèles au NUC

Le NUC se penche déjà sur son futur. Deux jours avant d’entamer la finale des play-off pour le titre, le club de volleyball neuchâtelois a annoncé vendredi la prolongation des contrats pour la prochaine saison de ses deux centrales suisses, Alix de Micheli et Fabiana Branca. Née en 2001, Alix Micheli porte le maillot du NUC depuis maintenant trois saisons, alors que Fabiana Branca (née en 2000) a été engagée au début de cet exercice, en provenance de Lugano. « Alix a fait preuve d’une croissance remarquable et elle a joué un rôle crucial lors de moments décisifs cette saison », juge la coach Lauren Bertolacci. « De son côté, Fabiana s’est imposée comme une solide bloqueuse centrale ». Et la présidente Jo Gutknecht de ajoute, « c’est un véritable succès d’avoir pu garder ces deux centrales. Dans cette position, elles font sans aucun doute partie des meilleures joueuses suisses ». /comm-mne