Méline Pierret se plaît au NUC

Méline Pierret prolonge son aventure au NUC d’une saison. La meilleure joueuse de la dernière finale de Coupe de Suisse de volleyball est désormais liée au club neuchâtelois jusqu’au terme de la saison 2024-2025. L’annonce a été faite lundi soir par la formation de la Riveraine. « Maintenir la présence de Méline au poste de passeuse, surtout avec le départ à la retraite de Sarah Trösch, était extrêmement important et nous sommes fiers de pouvoir compter sur une passeuse de haute qualité de l'équipe nationale suisse », confie la coach Lauren Bertolacci.





Un duo suisse à la passe

Pour seconder Méline Pierret, le NUC compte sur sa relève. Le club de Ligue A a annoncé lundi soir également la mise sous contrat de Sara Milz. Passeuse de l’équipe nationale suisse des M20, elle a suivi toutes ses classes au NUC. « Nous sommes très heureux de la progression et des performances de Sara Milz, et nous considérons que c'est le moment idéal pour elle de rejoindre la LNA à plein temps et de franchir une nouvelle étape », commente Lauren Bertolacci. La durée du contrat de Sara Milz n’est pas précisée. /comm-dpi