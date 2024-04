Dernières passes pour Sarah Troesch

Sarah Troesch l’avoue : ce sera difficile de quitter le NUC. « Les six dernières années étaient si belles dans ce club. » Avec l’équipe neuchâteloise, et sous la houlette de la coach Lauren Bertolacci, la passeuse a remporté 11 trophées (pour l’instant). Elle a donc largement contribué a développer l’équipe établie en Ligue A. Être nommée capitaine ces deux dernières, c’était donc une fierté pour la Soleuroise. Et en même temps, « on a toujours eu une tellement belle équipe et des coaches qui nous ont soutenues…Être capitaine, c’était le petit truc à côté ».