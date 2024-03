Les travaux d'Hercule de Caroline Delley au NUC

Encore un petit effort et le NUC est en finale ! Les volleyeuses du club neuchâtelois reçoivent Lugano, à 19h30 mercredi à La Riveraine, en demi-finale des play-off de ligue A. Les joueuses de Lauren Bertolacci mènent 2-0 dans une série au meilleur des cinq. Il leur manque donc une victoire pour défendre leur titre de championne de Suisse. Chaque chose en son temps, mais une qualification ce mercredi pour la finale permettrait d’alléger un programme bien lourd.

Il faut dire que les moments chauds se succèdent à un rythme effréné pour les filles du NUC. Sacrées vice-championnes d’Europe une semaine plus tôt, elles ont encore deux trophées à défendre cette saison : leur titre de championnes de Suisse et la Coupe de Suisse, dont elles disputeront la finale le 6 avril à Winterthour, à nouveau face à Lugano. La charge de travail devient lourde, sans évoquer la fatigue engendrée par la répétition de longs déplacements. Des mois de folie qu’il faut assumer. Le cas de Caroline Delley est sans doute le plus significatif. À l’inverse des attaquantes américaines par exemple, la Neuchâteloise de 18 ans ne possède pas le statut de professionnel, mais elle endosse les mêmes responsabilités de titulaire que ces mercenaires, au poste si particulier de libéro. Son emploi du temps est bien rempli : elle doit concilier sport d’élite et études gymnasiales, avec une échéance importance qui l’attend, puisqu’elle doit passer son baccalauréat. Il faut gérer le stress : « C'est de la pression qui vient de partout en fait, du volley, de l'école, sans parler de celle que je me mets moi-même », explique Caroline Delley. « C'est compiiqué de rester stoïque face à tout cela ».