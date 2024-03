Le NUC fait le break

Le NUC n’a besoin plus que d’un succès pour rallier la finale des play-off de Ligue A féminine de volleyball. Samedi soir, les Neuchâteloises ont bataillé pour remporter l’acte II des demi-finales contre Lugano. Elles se sont imposées 3-2 (25-21, 10-25, 25-22, 13-25, 10-15) et mènent désormais 2-0 dans cette série aux meilleurs des cinq.

Pourtant rien n’a été simple pour la troupe de Lauren Bertolacci au Tessin. Elle a été surprise dans le premier set 25-21, mais a su redresser la barre dans la seconde manche en atomisant les Luganaises 25-10. On s’est alors dit que la machine neuchâteloise était lancée, mais les Tessinoises ont encore une fois surpris le NUC en remportant la troisième manche. Pas question de laisser filer le match côté neuchâtelois, Tia Scambray et ses coéquipières ont activé le mode rouleau compresseur pour remporter les deux derniers sets et le match.

La troupe de Lauren Bertolacci a désormais trois balles de finale entre ses mains. Elle peut convertir la première ce mercredi à La Riveraine lors de l’acte III. Une rencontre à suivre en direct sur RTN dès 19h15. /dpi