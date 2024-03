Le NUC entre dans une autre dimension

Après un repas et une première séance vidéo, elles sont rentrées progressivement dans le vif du sujet. Les joueuses de Lauren Bertolacci découvrent le majestueux Palais des sports Gianni Asti, du nom d’un ancien entraîneur de basketball. La salle de La Riveraine, à Neuchâtel, paraît à titre de comparaison bien modeste. L’enceinte turinoise accueillera 4'300 spectateurs mercredi. Méline Pierret se souvient d’y avoir déjà joué l’été dernier avec l’équipe de Suisse : « La salle est très grande. On n’a pas forcément l’habitude en Suisse. Mais ça va aller. On dispose de deux entraînements pour s’y préparer ».