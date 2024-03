Le NUC bien lancé en demi-finale

Le NUC prend l’avantage. Les volleyeuses neuchâteloises ont disposé de Lugano 3-1 dimanche soir à l’occasion du premier acte des demi-finales des play-off de Ligue A. Dans le détail, les filles de Lauren Bertolacci l’ont emporté 25-23, 25-21, 20-25, 25-21 à la Riveraine. Le NUC n’a pas survolé les débats devant son public, mais il a su faire la différence dans les moments décisifs de cette partie serrée.





Du championnat à la Coupe d’Europe

Ce premier succès est précieux pour les Neuchâteloises qui prennent ainsi l’avantage 1-0 dans cette série au meilleur des cinq matches. Il permet également au NUC d’assurer l’essentiel et de se tourner un peu plus sereinement vers le défi le plus relevé de sa saison. La formation de la Riveraine disputera en effet son match retour de la finale de CEV Cup face à Chieri ’76 mercredi soir du côté de Turin. Battues 3-0 à l’aller par les Italiennes, les filles de Lauren Bertolacci tenteront de réaliser un impensable exploit au retour pour décrocher le Graal. /gjo





Les statistiques de la rencontre.