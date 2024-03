C'est le très grand soir du NUC !

Le NUC s’est rapproché du Graal européen. Mais il n’y est pas encore. Il reste une marche à gravir et c’est sans doute la plus haute. Le club de volleyball neuchâtelois va en découdre avec les Turinoises de Chieri ’76 en finale de la CEV Cup. La rencontre aller est programmée ce mercredi soir à 19 heures à la salle de La Riveraine.

Le volleyball transalpin, c’est du lourd. L’équipe nationale féminine occupe par exemple la cinquième place du ranking mondial, et l’équipe masculine, la troisième. Le championnat national n’est pas en reste : « le championnat italien figure parmi les plus relevés d’Europe avec la Turquie et la Pologne », juge Riccardo Lugli, coach assistant et statisticien du NUC. « Chaque club en Italie, c’est comme une petite entreprise. Presque toutes les personnes qui y travaillent, dirigeants, entraîneurs et joueuses, sont professionnels », relève encore Riccardo Lugli, qui a vécu de l’intérieur le volleyball italien jusqu’à l’âge de 29 ans, avant de s’exiler.