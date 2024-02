Méline Pierret : « C’est encore difficile de réaliser »

Un match haletant

Vainqueure en trois sets à un lors du match aller, la troupe de Lauren Bertolacci a semblé quelque peu bloquée par l’enjeu à l’entame du match. Les Neuchâteloises ont alors été menées 2-0 par Lodz. « On s’est alors dit qu’on n’avait rien à perdre et qu’on devait jouer jusqu’au dernier ballon », analyse Méline Pierret. Derrière le NUC gagne le troisième set, perd de peu le quatrième et enfin, empoche avec brio le golden set 15-13, pour sombrer dans une nuit d’ivresse.





Rêve de quadruplé

Désormais le NUC peut rêver d’un quadruplé historique. La bande de Lauren Bertolacci a déjà accroché la Super Coupe et est donc en lice pour remporter la Coupe de Suisse, le championnat et cette fameuse CEV Cup. « On peut dire qu’on vise le quadruplé, mais on a pour l’heure gagné qu’un seul titre, même si on est en bonne position pour les autres », tempère la passeuse du NUC.

La troupe de Lauren Bertolacci jouera la 1re finale européenne de son histoire. Ce sera face aux Italiennes de Chieri’76 ou aux Françaises de Levallois Paris Saint-Cloud. Le match aller se tiendra le mercredi 13 mars à domicile, le retour une semaine plus tard, à Turin ou Paris. Le NUC sera fixé sur l’identité de son adversaire mercredi soir. /dpi