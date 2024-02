Le NUC jouera dans sa salle

Le NUC jouera à La Riveraine. La présidente du club de volleyball neuchâtelois, Jo Gutknecht pourra organiser la finale de la CEV Cup dans sa salle le mercredi 13 mars. Elle nous a indiqué ce mercredi après-midi qu’elle recevra le feu vert de la Fédération européenne de volleyball, moyennant un nouvel aménagement de la salle. L’idée est d’ériger des gradins provisoires plus modernes, ce qui permettrait d’augmenter la capacité de La Riveraine, de la faire passer de 2'000 à près de 2'500 places, conformément aux normes de la CEV : « A sa demande, on doit faire un effort pour augmenter la capacité de La Riveraine. Cela sera possible. Mais avant de l’affirmer de façon définitive, nous devons encore recevoir d’ici vendredi une offre pour monter des gradins supplémentaires », insiste Jo Gutknecht.