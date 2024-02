Le NUC peut écrire l'histoire

La fantastique épopée du NUC se prolonge. Elle débouchera peut-être ce mardi, sur une qualification pour la finale de la CEV Cup, le deuxième échelon des compétitions européennes interclubs de volleyball. Les Neuchâteloises reçoivent les Polonaises de Grot Budowlani Lodz à 19h à la salle de La Riveraine, en demi-finales retour de la compétition. Elles ont enlevé le match aller 3-1, il y a une semaine en Pologne. Le gain de deux sets, voire même uniquement du golden set, leur suffira pour décrocher le ticket de finalistes.

Les filles de Lauren Bertolacci sont donc en ballotage favorable. Et en plus, elles jouent devant leur public. Cette partie se disputera devant 2'000 spectateurs, à guichets fermés. Deux petites tribunes supplémentaires ont été érigées pour augmenter la capacité de la salle. Mais ce n’est pas encore suffisant pour répondre à la demande de billets : « C’est incroyable d’être sold out. De se rendre compte combien de personnes souhaiteraient avoir des billets. On a pleins d’amis actuellement », plaisante Jo Gutknecht. Et la présidente ajoute : « On est tristes de ne pas pouvoir répondre favorablement à la demande ».