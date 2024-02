Le NUC sensationnel en Pologne

Quelle prestation du NUC ! le club de volleyball neuchâtelois a créé la sensation en Pologne mercredi, en demi-finale aller de la CEV Cup. Les protégées de Lauren Bertolacci se sont imposées 3-1 contre Grot Budowlani Lodz, 17-25 25-21 28-26 25-22.

Après un premier set à sens unique, et remporté aisément par les Polonaises, les Neuchâteloises ont mis leur fébrilité de côté. : « On savait qu'on devait sortir de cet état dans lequel on était au premier set. Et on a réussi à le faire", expliquait la libéro Tabea Dalliard à l'issue du match.