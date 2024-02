Défi de taille pour le NUC

Pour cette rencontre, la libéra Caroline Delley fait bien partie du voyage, après avoir été mise au repos ce dimanche contre Kanti Schaffhouse. Sauf surprise, elle devrait reprendre sa place contre Lodz.





Enchainement de matches pour les joueuses et le staff

Le NUC est engagé dans deux compétitions en plus du championnat de Ligue A féminine, la Coupe de Suisse et donc la Coupe d’Europe. Cela veut dire que les filles de Lauren Bertolacci jouent environ deux matches par semaine depuis le début de l’année. Un enchaînement de rencontres qui représente un gros travail physique et mentale pour les joueuses, mais aussi beaucoup de préparation pour le staff. Riccardo Lugli avoue que depuis le mois de janvier, il ne dort plus beaucoup puisqu’il doit revisionner tous les matches des autres équipes. « Il faut étudier beaucoup et à chaque équipe adverse, tu trouves des différences dans l’attaque, donc il faut changer notre système de bloc et défense. Il faut changer beaucoup de choses », explique le statisticien du NUC. /lgn-swe