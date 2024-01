Nouveau défi européen pour le NUC

Après avoir éliminé Dresde, le NUC peut aborder cette partie sans complexe, mais peut-être pas sans fatigue. Les filles de Lauren Bertolacci accumulent les matches en janvier. Elles ont encore livré – et gagné – un duel dimanche en Coupe de Suisse contre Sm’Aesch Pfeffingen.

À ce moment de la saison, la récupération prend une importance prépondérante. Et pour optimiser celle-ci, le préparateur physique, Jean-Léon Bart, n’intervention plus dans le domaine de la performance, mais de la prévention : « Bien sûr que la base, c’est bien dormir, bien s’hydrater et bien manger ». Et parmi les recettes pour mieux récupérer, Jean-Léon Bart préconise les bains froids : « C’est un des top-3 qu’il faut faire. Beaucoup de sportifs l’utilisent ».