Le NUC se qualifie dans la douleur

Le NUC poursuit sa route en Coupe de Suisse féminine de volleyball. En huitièmes de finale de la compétition, les Neuchâteloises se sont débarrassées non sans difficultés de Kanti Schaffhouse, dimanche à La Riveraine, au terme d’un débat haletant et de haute tenue. Devant 750 spectateurs, elles se sont imposées 3-2, au tie-break donc, 20-25 25-22 23-25 25-17 15-12.

En réalité, les joueuses de Lauren Bertolacci n’ont pas été loin de l’élimination. Après une entame de match ratée, elles ont remis les pendules à l’heure dans le deuxième set sans pour autant parvenir à enchaîner dans le suivant. Le NUC était chancelant et c’est la raison pour laquelle Lauren Bertolacci a senti qu’il fallait apporter un souffle nouveau à son six de base : Alix de Micheli a fait une rentrée remarquée dans le quatrième set. Sarah Troesch, qui avait au préalable pris la place de Méline Pierret à la passe, a aligné une série de quatre services salvateurs dans le tie break alors que le NUC était mené de quatre points. A l’issue du match, Alix de Micheli relevait les mérites de sa capitaine : « A un moment donné, il faut que quelqu’un prenne les responsabilités. Et Sarah l’a fait, c’est ce qui nous a permis de remporter ce tie-break ».