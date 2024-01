Tabea Dalliard de retour au NUC pour attaquer l'Europe

Tabea Dalliard a aussi été réengagée pour pallier la blessure de Fabiana Mottis, blessée pour l’ensemble de la saison. La Haut-Valaisanne ne devrait toutefois pas prendre la place de numéro un à la jeune Caroline Delley : « Les rôles sont bien définis », précise-t-elle. « Je peux lui apporter mon expérience, mais aujourd’hui c’est elle qui connaît mieux comment les joueuses fonctionnent en réception ». On peut également se demander quel est l’état de forme de Tabea Dalliard, qui s’était retirée après le premier triplé (Coupe, Supercoupe et championnat) signé par le NUC il y a plus de quatre ans : « Du point de vue physique, j’ai toujours fait quelque chose. Au niveau du volleyball, je dois encore me resituer dans l’espace. On va voir », ajoute-t-elle avec son éternel sourire aux lèvres.