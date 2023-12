Tabea Dalliard revient au NUC

Une joueuse emblématique fait son retour à la Riveraine. Tabea Dalliard, qui avait joué au NUC de 2013 à 2019, va réintégrer le contingent de la première équipe du club de Ligue A féminine de volleyball. Selon l’annonce du NUC sur les réseaux sociaux, la situation négociée avec les deux libéras Kimy Chappatte et Kelly Henriksen se termine ce mois de décembre. Ainsi les dirigeants du club « se devaient de pérenniser la position pour la seconde moitié du championnat ». Un point d’’autant plus important que l’équipe de Lauren Bertolacci joueront, dès janvier, la Coupe de Suisse et les play-offs de CEV Cup, en plus du championnat.

Après avoir été joueuse d’entraînement, Tabea Dalliard va donc reprendre du service aux côté de Caroline Delley pour pallier l’absence de Fabiana Mottis, blessée pour toute la saison 23/24. /lgn