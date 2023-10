Le NUC vise la passe de trois en Supercoupe

Un titre au bout des bras pour le NUC. Les volleyeuses neuchâteloises défient Guin samedi après-midi à l’occasion de la Supercoupe. À 17h30 à Gümligen, les joueuses de Lauren Bertolacci tenteront de décrocher une nouvelle fois cette couronne de début de saison. Depuis 2018, le club de la Riveraine a participé à chaque Supercoupe et affiche un bilan largement positif de quatre victoires pour une seule défaite, en 2020, face à Aesch Pfeffingen.





Une course contre la montre

Pour expliquer ce bilan positif dans cette compétition, la coach du NUC, Lauren Bertolacci, évoque « un gros travail physique et mental en amont ». Mais cette Supercoupe arrive très tôt dans la saison et oblige l’équipe de la Riveraine à se lancer dans une course contre la montre pour être prête à temps. « Des fois, je me dis que j’aimerais bien avoir une équipe normale qui se prépare pour être en forme seulement en fin de saison », sourit Lauren Bertolacci.