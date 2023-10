Le NUC en quête d’un cinquième titre consécutif

Le NUC retrouve le chemin de la Riveraine ce week-end. Le club de volleyball du littoral débute sa saison de Ligue A samedi à 18h contre Toggenburg devant son public. Les Neuchâteloises redescendent dans l’arène avec le statut d’ultra-favorite pour aller chercher un cinquième titre. L’an dernier, la troupe de Lauren Bertolacci a signé un triplé historique en remportant le championnat, le Supercoupe et la Coupe de Suisse. « On a toujours plus de pression, on est souvent les favorites. À nous de montrer sur le terrain la valeur de notre collectif », assène Méline Pierret, passeuse du NUC.