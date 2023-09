Colombier Volley reste ambitieux

Colombier Volley n’a pas perdu son appétit. Le club du Littoral entame la saison de Ligue B masculine par deux rencontres à domicile samedi et dimanche. Il avait été sacré champion au terme de l’exercice précédent, mais il avait renoncé à l’ascension au sein de l’élite helvétique pour des raisons structurelles et financières. Une promotion aurait aussi nécessité un engagement beaucoup plus important de la part des joueurs, qui sont tous des amateurs : en Ligue A, les équipes s’entraînent généralement deux fois par jour et c’est difficilement conciliable avec une activité professionnelle.

Qu’à cela ne tienne, Colombier Volley repart pour un tour avec des ambitions toujours élevées : « Nous visons au minimum les play-off » clame Alex Pruñunosa, qui entame son huitième mandat à la tête du club. Le coach brésilien rêve d’un nouveau trophée, même si son club renonçait le cas échéant à la promotion. Il ne s’estime d’ailleurs nullement frustré de n’avoir pas tenté l’aventure à l’étage supérieur après le titre de ce printemps : « Au contraire, avec les résultats de l’équipe et le titre, je vis mes plus belles années de volleyball ».