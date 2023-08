Mathilde Engel titulaire de l'équipe nationale

Les volleyeuses suisses vivent une belle aventure en Italie. Elles sont actuellement engagées dans la phase de poule des championnats d’Europe. Elles viennent de remporter deux matches consécutifs et elles sont toujours en course pour participer aux huitièmes de finale du tournoi. Mathilde Engel a disputé l’intégralité du duel gagné 3-1 lundi contre la Croatie. La citoyenne de St-Blaise était rentrée en cours de jeu deux jours plus tôt lors de la victoire contre la Roumanie. Mathilde Engel avait alors remplacé Fabiana Mottis qui venait de se déchirer le tendon d’Achille. Désormais titulaire au poste de libéro, Mathilde Engel avoue qu’il n’a moralement pas été aisé de prendre au pied levé la place de sa coéquipière blessée : « Quand j’ai vu Fabiana quitter le terrain et que j’ai dû la remplacer, cela n’a pas été facile. C’était une situation stressante, que j’ai même vécue bien après le match. J’ai dû digérer ces émotions et me préparer pour le match deux jours après ».