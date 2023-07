Le NUC verra les huitièmes de la CEV Cup

Le NUC ira en huitièmes de finale de la CEV Cup. Le sort a été clément mercredi avec le club de volleyball neuchâtelois lors du tirage au sort des seizièmes de finales de la compétition européenne. La troupe de Lauren Bertolacci a tiré un « bye » et est directement qualifiée pour les huitièmes de finale. Les matches aller se joueront la dernière semaine de novembre (28, 29 et 30) alors que les rencontres retour se disputeront la première semaine de décembre (5, 6 et 7). Autre club suisse en lice, Guin affrontera les Italiennes de Chieri 76. /dpi