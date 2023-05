Un titre pour un point final grandiose au Volley Final Four à Neuchâtel

Après cinq années successives, il s’agissait de la dernière édition organisée sur sol neuchâtelois. « Je suis fier de ce qui s’est créé ici à Neuchâtel », commentait à chaud Silvan Zindel, vice-président du comité d’organisation. « Quand on a commencé, on ne connaissait pas cette formule et cet événement. Nous avons réussi à mettre en place quelque chose de spectaculaire et professionnel. », estime-t-il. Et l’ancien entraîneur de la première équipe neuchâteloise de souligner les qualités sportives de cette formule: « Sur deux jours, cette intensité est énorme pour les jeunes. Les joueurs et les joueuses prennent l’habitude de gérer la pression énorme qu’on a ici et qui n’existe nulle part ailleurs », complète Silvan Zindel.