Jo Gutknecht : « on a encore du mal à réaliser l’exploit que ça représente »

Le NUC écrit une nouvelle page de son histoire. Le club de volleyball neuchâtelois a remporté le titre de champion de Suisse mercredi en s’imposant 3-1 face à Guin lors de l’acte III de la finale des play-off de Ligue A. Acquise devant 1'625 spectateurs à la Riveraine, cette victoire permet au NUC de remporter cette série 3-0 face aux Fribourgeoises et de conserver sa couronne pour la quatrième fois consécutive.





L’équipe de Lauren Bertolacci termine ainsi en beauté une saison d’exception. Déjà vainqueur de la Supercoupe et de la Coupe de Suisse, le club de la Riveraine soulève, comme en 2019, son troisième trophée de l’exercice. « On a encore du mal à réaliser l’exploit que ça représente », souligne la présidente du club, Jo Gutknecht, dans notre Journal de 12h15. « Force est de constater qu’on domine actuellement ce sport en Suisse. On est présent dans les finales des trois compétitions et c’est très difficile à réaliser ».