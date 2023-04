Chiara Petitat au NUC : une jeune ancienne 

Chiara Petitat est la plus ancienne joueuse de l’effectif du NUC. Mais elle est encore jeune : La Soleuroise évolue à La Riveraine depuis 2016 et elle n’a que 22 ans. Elle a déjà resigné pour le futur exercice, 2023 – 2024, soit pour une 8e saison avec le club de volleyball neuchâtelois. Chiara Petitat ne figure pas dans le six de base, mais elle estime profiter de la concurrence qui existe aussi bien en matches qu’aux entraînements pour progresser : « C’est très important pour moi. Je peux profiter de ces joueuses pour m’améliorer ».