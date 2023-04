Finale bien lancée pour le NUC

Retour à 100%

Alors que ces occasions manquées auraient pu trotter dans la tête des joueuses neuchâteloises, il n’en a rien été. Plus incisives en attaque et précises dans la construction, les filles de Lauren Bertolacci ont appuyé sur l’accélérateur, laissant les Singinoises dans le rétroviseur. Elles ont fait la différence, presque sans discussion pour empocher les deux dernières manches 25-20 et 25-16. « Le deuxième set nous a montré qu’il fallait qu’on donne tout en restant toujours concentré. Elles ont une très bonne équipe et il faut être à notre meilleur niveau pour les battre », expliquait Olivia Wassner à l’heure de l’interview.