Le NUC vise le triplé

Le NUC peut rééditer son exploit de 2019 en décrochant le triplé en volleyball féminin. Il affronte Guin en finale des play-off de Ligue A. Le 1er acte se tient samedi à La Riveraine à Neuchâtel. Après la victoire lors de la Supercoupe en début de saison face à Voléro Zurich et la fameuse remontada en Coupe de Suisse face à Lugano à la fin mars, les Neuchâteloises ont l’occasion d’égaler leur performance de 2019 avec trois titres glanés en une année. Mais la tâche ne sera pas aisée face à une équipe qui lui donne du fil à retordre. La libera neuchâteloise Flavia Knutti a indiqué jeudi dans La Matinale que les points forts des Fribourgeoises sont la défense et la réception. Mais, précise-t-elle, le NUC a une très bonne équipe, très agressive et avec un mental d’acier. « Comme on l’a vu dans la Coupe de Suisse, on peut toujours revenir même si c’est 2-0 pour l’adversaire ». Flavia Knutti a aussi relevé que malgré le départ des Américaines Tia Scambray et Kyra Holt, le NUC reste compétitif. Elle appelle les supporteurs à se rendre samedi à la Riveraine pour l’acte I de la finale des play-off de volleyball féminin face à Guin. Coup d'envoi à 17 heures /jha-sma