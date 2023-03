La Coupe de Suisse pour le NUC

Le NUC remporte la Coupe de Suisse, mais que ce fut dur! À Winterthour, les Neuchâteloises ont battu Lugano en finale samedi sur le score de 3-2. Dans le détail: 22-25, 14-25, 25-16, 25-20 et 15-7.



C'est la deuxième fois de son histoire que le club remporte ce titre, après celui de 2019. Lors de cette saison, Lauren Bertolacci et ses protégées avaient signé le triplé en remportant la Supercoupe, la Coupe de Suisse et le titre du championnat de Ligue A de volleyball. Pour la saison 2022-2023, il ne manque que le titre en championnat pour réitérer le même exploit. Ça tombe bien: le NUC va commencer la finale des play-off le 8 avril prochain, contre le vainqueur de la série entre Lugano et Guin. /swe-mne