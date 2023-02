Laura Girolami quitte le NUC pour Cheseaux

C’est une figure du NUC qui s’en va. Laura Girolami quittera les travées de la Riveraine à la fin de la saison, annonce un communiqué du club neuchâtelois ce jeudi. Arrivée en 2009 dans le contingent de la première équipe, Laura Girolami a disputé cinq saisons dans l’élite du volleyball helvétique avant de mettre un terme à sa carrière de joueuse à 29 ans.





Du parquet aux tableaux

Laura Girolami entame ensuite une formation d’entraîneur. Durant quatre saisons, de 2015 à 2019, elle travaille en tant que coach assistante. D’abord dans une Université américaine, puis aux côtés de Silvan Zindel, avant de connaître une saison historique aux côtés de Lauren Bertolacci et le triplé du NUC en 2019.

Elle se lance ensuite en tant que coach principale de la seconde garniture du NUC en Ligue nationale B. Et c’est donc après quatre saisons à ce poste que Laura Girolami a décidé de quitter la Riveraine.





Du NUC à Cheseaux

C’est sur le banc du VBC Cheseaux, autre pensionnaire de Ligue A, que Laura Girolami continuera son aventure au sein du volleyball helvétique à compter de l’exercice 2023/2024.

« On ne se sépare pas facilement d’une personnalité aussi clubiste et engagée. Le départ de Laura va laisser un sacré vide, mais je suis fière que le NUC ait pu l’accompagner dans sa formation d’entraîneur jusqu’au plus haut niveau », souligne la présidente du NUC Jo Gutknecht.

Le poste d’entraîneur du NUC II est donc à pourvoir. Le club indique être à la recherche de « la personne qui convient », mais n’a pas encore pris sa décision. /comm-gjo