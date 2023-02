Méline Pierret pour Olivia Wassner au NUC

Méline Perret remplacera Olivia Wassner : le NUC conservera un duo de passeuses suisses la saison prochaine en Ligue A féminine de volleyball. Mais il ne sera plus composé d’Olivia Wassner et de Sarah Trösch. Le club neuchâtelois a en effet annoncé mercredi la prolongation pour une année du contrat de sa capitaine : Sarah Trösch s’est engagée pour une sixième saison avec la formation de la Riveraine. Olivia Wassner a revanche décidé de mettre un terme à sa carrière de sportive d’élite à la fin de cet exercice : « Après trois années très intenses de volleyball et d’études de médecine, j’ai réalisé que la double charge était trop importante » a confié la future médecin.

Pour pallier ce départ, le NUC a annoncé le retour d’une autre passeuse de l’équipe de Suisse, Méline Pierret. Agée de 24 ans, la Fribourgeoise avait décroché avec le NUC le triplé historique de 2019, avant de rejoindre Guin pour deux saisons. CFC en poche après un apprentissage à Fribourg, Méline Pierret évolue actuellement pour la deuxième saison de rang à Sm’Aesch-Pfeffingen : « J’ai hâte d’intégrer l’équipe et de retrouver le public enthousiaste et attachant du NUC » a-t-elle déclaré.

Le mot de la fin revient à la coach Lauren Bertolacci : « La saison prochaine, nous continuerons avec un solide duo de passeuses suisses ». /comm-mne