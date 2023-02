Le NUC termine par une défaite

Le NUC trébuche à domicile. Les filles de Lauren Bertolacci se sont inclinées 3-1 face à Guin samedi soir lors de la 18e et dernière journée de saison régulière en Ligue A féminine de volleyball. Devant leur public de la Riveraine, les Neuchâteloises ont été battues 25-21, 25-23, 23-25, 26-24.





Match au sommet accroché

Face à son dauphin au classement, le NUC a pourtant fait la course en tête dans la première manche de cette partie avant de la laisser filer. Bien lancées, les Fribourgeoises ont également remporté le deuxième set avant de se heurter au sursaut d'orgueil des Neuchâteloises lors de la troisième manche. Mais ce réveil n'aura finalement pas été suffisant pour les joueuses de la Riveraine. Malgré une belle combativité dans le quatrième set et après avoir sauvé trois balles de match, le NUC a fini par plier et concède ainsi une troisième défaite cette saison en championnat.

Direction les play-off

Cette défaite permet à Guin de revenir à hauteur des Neuchâteloises au classement. Les deux formations terminent l’exercice régulier avec 42 points au compteur. Mais avec 15 victoires contre 13 pour les Fribourgeoises, le NUC conserve sa première place.

Les joueuses de Lauren Bertolacci se tournent désormais vers les play-off. Les Neuchâteloises affronteront Genève au premier tour de ces séries finales. Le premier affrontement entre les deux formations est agendé le samedi 25 février à 17h30 à la Riveraine. /gjo