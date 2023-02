Tessa Grubbs fidèle au NUC

Un gros coup sur le marché des transferts pour le NUC. À la veille de son dernier match de saison régulière de Ligue A, le club de volleyball neuchâtelois annonce vendredi la reconduction du contrat de Tessa Grubbs pour une année supplémentaire.





Top Scorer de Ligue A

L’Américaine de 24 ans est la meilleure pointeuse du championnat avec, à l’heure actuelle, 358 points à son compteur. « C’est un énorme atout pour le NUC d’avoir gardé une telle joueuse dans son contingent », se réjouit le club neuchâtelois dans un communiqué.

« Je pense avoir progressé avec le NUC, aussi bien techniquement qu’en termes de confiance. Je suis heureuse d’avoir l’opportunité de m’entrainer et de jouer une saison supplémentaire avec ce staff et de développer encore plus mes compétences », conclut Tessa Grubbs. /comm-gjo