Le NUC en ballotage défavorable

Un match à sens unique

Il n’y a pas vraiment eu match dans ce duel. Les Turques ont présenté un niveau de jeu bien supérieur à celui du NUC. « Déjà à la vidéo, on se rendait compte que ce n’était pas vraiment comparable. Ce soir, on s’en rend compte encore mieux », abonde Elise Boillat. L’ailière regrette le manque de courage de son équipe en début de match. « On avait peur du bloc », confie-t-elle. Si le NUC n’a pas livré son meilleur match de l’année, il a eu le mérite de ne rien lâcher. Il a même fait la course en tête dans la 3e manche. « On a fait tout ce qu’on a pu, mais ce n’était pas assez », résume très justement la libero Fabiana Mottis. /yra-msc