Un NUC différent mais toujours ambitieux

Cela résonne comme un nouveau départ. Le NUC a fait les présentations mardi soir à la salle de la Riveraine, à Neuchâtel. Les membres du club de soutien – le club 50 - ont pu découvrir la composition de l’effectif pour la future saison de Ligue A féminine. À un petit mois de la reprise de l’exercice 2022 – 2023, les volleyeuses neuchâteloises sont encore en pleine phase de préparation. Trois nouveaux visages sont apparus au sein du groupe. Les transferts ne sont pas nombreux, mais ils auront une influence déterminante sur le niveau de performance de l’équipe.





Compenser les départs

Le NUC affiche une belle stabilité : le club de volleyball neuchâtelois a conservé les neuf joueuses suisses qui avaient décroché le titre national le printemps dernier. Les changements ont uniquement trait aux mercenaires. Ils sont en réalité essentiels. Après quatre saisons à La Riveraine - une fidélité rare pour des joueuses étrangères - Kyra Holt et Tia Scambray avaient décidé de changer d’air. Les deux Américaines ont réellement conduit le groupe au succès, sans même parler de Samantha Drechsel. Celles-ci ont été remplacées par trois autres attaquantes – toujours américaines - Maddie Haynes, Tessa Grubbs et Kayla Lund : cette dernière vivra sa première expérience professionnelle en Europe. Et comme Jasmine Gross est restée au club, le NUC dispose d’une armada de quatre joueuses en provenance des États-Unis.





La fierté de Lauren Bertolacci

La question est de savoir si ces nouvelles recrues parviendront à faire oublier les stratosphériques Kyra Holt et Tia Scambray. La réponse tombera en cours de saison. La coach Lauren Bertolacci est toutefois consciente que le NUC aborde un nouveau cycle. Elle sait qu’il faudra se montrer patient, se disant surtout fière de disposer d’un groupe qui pour le reste demeure donc inchangé. De son côté, l’Australienne entame sa cinquième saison à la tête du NUC avec la même philosophie de jeu et les mêmes ambitions d’atteindre les sommets. Lauren Bertolacci : c’est aussi la garantie de la compétence. Un argument qui assurément compte beaucoup.





La Supercup

Le NUC entamera le championnat de Ligue A le 21 octobre par un déplacement à Lugano. Il disputera d’ailleurs ses quatre premiers matches de la saison l’extérieur, la salle de la Riveraine étant réservée pour d'autres événements. Mais avant cela, les volleyeuses neuchâteloises défendront un premier trophée, celui de la Supercoupe : ce sera le 16 octobre à Gümligen, dans le canton de Berne, contre Volero Zurich. /mne