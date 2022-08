Mathilde Engel fait son nid en équipe de Suisse 

C’est un moment clé de l’année pour le volleyball féminin helvétique et donc aussi pour Mathilde Engel : après un mois et demi de préparation commune très intensive, les volleyeuses à croix blanche vont disputer en l’espace de trois semaines six rencontres qualificatives en vue de l’Euro 2023. Le premier rendez-vous est fixé samedi en Grèce.

Quatre joueuses du NUC sur quatorze figurent dans cette sélection helvétique : Alix de Micheli, Chiara Petitat, Samira Sulser et Olivia Wassner. Mathilde Engel demeure toutefois la seule joueuse de l’effectif helvétique qui a accompli toutes ses classes de juniors dans le club neuchâtelois.

Des progrès avec Volero

Âgée de 20 ans, la citoyenne de St-Blaise avait toutefois choisi il y a une année -comme elle le dit elle-même - de quitter sa zone de confort pour rejoindre Volero Zürich où elle avait signé un contrat professionnel qui porte sur quatre saisons. Mathilde Engel ne regrette pas son choix. Elle estime avoir déjà bien progressé sur les bords de La Limmat. Elle n’est en revanche pas assurée d’être titulaire avec l’équipe de Suisse. Elle entre en concurrence au poste de libéro avec l’expérimentée vaudoise Marine Hämmerli, de 8 ans son aînée. Les rôles n’ont pas encore été définis entre les deux plus petites joueuses (en taille bien sûr) de la sélection helvétique.

En volleyball, la libéro est chargée de sauver les balles impossibles, Mathilde Engel relève aussi qu’elle évolue à poste particulier, très exposé où il est difficile de racheter ses erreurs à l’image d’un gardien de but.