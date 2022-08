Le NUC II prend forme

La seconde garniture du NUC affiche complet. Le club neuchâtelois a dévoilé dans un communiqué l’effectif de l’équipe pour la future saison de Ligue B féminine de volleyball. Il bénéficiera toujours de l’expérience de Léonor Guyot à la passe et de Caroline Delley comme libéro. Les attaquantes Tanaïs Camélique, Jasmine Schwab, Carine Tschanz et Lisa Alessi feront également toujours partie de l’aventure. De retour sur les terrains après sa blessure au genou, Déborah Corboz portera à nouveau le maillot du NUC comme « centrale » au même titre que Lucie Müller. Deux nouvelles joueuses, formées au VBC Cheseaux, viennent compléter l’effectif. Livia Casto et Pauline Simic ont toutes les deux fait partie du club vaudois en Ligue A.

Intégration de juniors

Soucieuse de continuer à offrir aux jeunes du club l’occasion de développer leur potentiel, l’équipe accueille également trois juniors qui évoluaient en 1re ligue la saison dernière. Il s’agit de Sara Milz (passe), Yvana Modjo (centre) et de Nina Scrucca (attaquante).

Comme déjà annoncé, le club confirme les départs pour raisons professionnelles de Tabea Dalliard et de Vanja Hug. Amélie Perret a également quitté l’équipe pour faire l’expérience de la Ligue A avec Volley Franches-Montagnes. Jill Münstermann quitte elle aussi le club neuchâtelois sans projet précis quant à sa carrière sportive.

Laura Girolami demeure la coach principale de l’équipe. Elle sera assistée d’Odile Troyon. Leandro Dicaprio et Fabio Vozza continuent à travailler avec l’équipe en tant que préparateurs physiques, de même que Théodore Pilven (physio) et Patricia Hänni (masseuse). /comm-mne