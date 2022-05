La libéro du NUC distinguée

Des lauriers pour Fabiana Mottis. La libéro du NUC a été distinguée à l’occasion du Final Four de la relève du volleyball helvétique samedi et dimanche à Neuchâtel. La Tessinoise a reçu le prix de la meilleur espoir féminin de l’année – Youngster of the Year - décerné par Swiss Volley.

Fabiana Mottis a entamé sa carrière en Ligue A avec Volley Lugano au cours de la saison 2020 – 2021. Après une saison au plus haut niveau, dans son club d’origine, elle a rejoint le NUC. Elle est devenue championne de Suisse avec le club neuchâtelois, le 18 avril dernier, après avoir été alignée durant l’intégralité des quatre matches de la finale des play-off contre Sm'Aesch Pfeffingen. Fabiana Mottis n’a encore que 18 ans. /comm-mne