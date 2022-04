Une nouvelle ailière américaine au NUC

Kayla Lund : c’est le nom de la nouvelle recrue américaine du NUC, en Ligue A féminine de volleyball. Le club neuchâtelois a annoncé mardi l’engagement de cette ailière de 23 ans et d’1m83, en provenance de l’Université de Pittsburgh. Celle-ci a signé un contrat d’une année.

Comme juniors, elle été sacrée deux fois « joueuse de l’année » en 2019 et en 2020. En 2021, Kayla Lund a été la première joueuse de son club à recevoir la prestigieuse récompense « All America First Team », ce qui faisait d’elle une des douze meilleures joueuses du championnat universitaire. Elle va quitter les Etats-Unis pour la première fois.

« Kayla Lund est aussi une personnalité avec un grand leadership, tout en sachant garder beaucoup d’empathie pour ses coéquipières », indique encore le communiqué du NUC. « Avec Maddie Haynes, elles formeront un duo d’ailières complémentaires aux perspectives très intéressantes ». /comm-mne